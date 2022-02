Bahnpolizei in Glückstadt : Ältere Frau überquert Bahnübergang trotz Rotlicht und anwesender Polizeistreife

Die Bahnpolizei verstärkt ihre Kontrollen in Glückstadt.

Glückstadt | Am Mittwochmorgen (2. Februar) hat gegen 10.30 Uhr eine 79-jährige Frau am Bahnübergang Große Kremper Straße in Glückstadt die Gleise überquert – obwohl es rot leuchtete und das Warnsignal ertönte. Das teilt Bundespolizeisprecher Jürgen Henningsen mit. Vor Ort war eine Streife, die dies gesehen hat. Kurz danach senkte sich schon der Schrankenbaum. ...

