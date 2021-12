Advent in Glückstadt : Verkaufsoffener Sonntag am 19. Dezember

Ursprünglich sollte der verkaufsoffene Sonntag zusammen mit dem Weihnachtsmarkt am bereits am 12. Dezember stattfinden.

Glückstadt | Der verkaufsoffene Sonntag im Dezember findet jetzt am 19. Dezember von 13 bis 17 Uhr statt. Ursprünglich war er am 12. Dezember geplant. Weil aber der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie ausfällt, musste auch der verkaufsoffene Sonntag verschoben werden. Bäderregelung erst wieder ab 15. Dezember in Kraft Außerdem gibt es einen weiteren Gr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.