Singin' in the Rain in Itzehoe : Donnerstag bis Sonnabend – buntes Programm mit Rock, Comedy und Folk

Ohne Fördermittel würde es dieses kleine Festival in der Itzehoer Innenstadt nicht geben. Auch dieses Wochenende treten wieder diverse Künstler auf der Bühne in der Kirchenstraße auf.

Itzehoe | Auf der kleinen Bühne in der Kirchenstraße wird auch am bevorstehenden Wochenende wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten: Bereits am Donnerstag, 14. Oktober, beginnt das Programm um 16 Uhr mit „Mord in der Haifischbar“, eine Krimi-Komödie mit dem Theater ik’s. Um 17.30 Uhr gibt es mit „Achtung ansteckend: Lachen gegen Corona!“ das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.