In der Sporthalle : Abschluss in Schenefeld: Vier Schüler erreichen Bestnoten

An der Gemeinschaftsschule wurden am Freitag (4. Juni) klassenweise und mit einem kleinen Rahmenprogramm die Neunt- und Zehntklässler entlassen.

Schenefeld | Klein, aber fein – so könnte man die drei Entlassfeiern an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schenefeld beschreiben, die am Freitag (4. Juni) stattfanden. Klassenweise und mit einem kleinen Rahmenprogramm wurden die Neunt- und Zehntklässler im Beisein von Eltern, Lehrern und Gästen in der festlich dekorierten Sporthalle verabschiedet. Allen hier...

