Land zeigt umgebaute Kaserne : Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt startet am 16. August

Zunächst sollen bis zu zwölf sogenannte „ausreisepflichtige Ausländer“ in den Gebäuden der ehemaligen Marinekaserne am Neuendeich gleichzeitig festgehalten werden. Mittelfristig stehen bis zu 60 Plätze zur Verfügung.

Glückstadt | Die neue Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt wird am 16. August in den Betrieb gehen. Die Einrichtung im Kreis Steinburg wird zunächst mit zwölf Plätzen starten. 60 Plätzen werden finanziert von den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Jedes Bundesland zahlt in den kommenden fünf Jahren rund sechs Millionen Euro jäh...

