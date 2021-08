Ausflugstipp : Aboretum Ellerhoop: Einer der schönsten Gärten im Norden

Verschiedene Blühlandschaften vom Blütenmeer der Frühlingsblüher bis zur Indian-Summer-Anlage im Herbst locken die Besucher an.

Ellerhoop | Es duftet. Und blüht. Schmetterlinge flattern in der Sonne, und überall gibt es verborgene Ecken, die zum Staunen und Entspannen einladen. Seit 1985 leitet Professor Hans-Dieter Warda das Arboretum in Ellerhoop. Ehrenamtlich, wohlgemerkt. Für seine Verdienste um den Baumpark wurde er 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Kreis P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.