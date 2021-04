Baubeginn im Oktober : Umgestaltung Rathaus Kellinghusen: Nicht alles läuft rund

Trotz einiger Schwierigkeiten kann der Umbau des über 100 Jahre alten Gebäudes zum Museum im Oktober beginnen.

Kellinghusen | „Alles auf Kurs“, sagte Heyo Buurman (B90/Grüne) im jüngsten Bauausschuss über das alte Rathaus. Um das Projekt der Ertüchtigung und Umwandlung des Gebäudes zum künftigen Museum „Ton in Ton“ war es eine Weile still gewesen. Jetzt standen in gleich zwei städtischen Ausschüssen Sachstandsberichte auf der Tagesordnung. Zur positiven Aussage von Buurma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.