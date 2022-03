Kein Nachweis mehr notwendig : Ab 1. April: 3G-Regelung wird im Rathaus in Glückstadt aufgehoben

Ungeimpfte, die zudem nicht getestet sind, dürfen ab dem kommenden Monat wieder das Rathaus besuchen. Ermöglicht hat dies die neue Landesverordnung im Zuge der Corona-Politik.

Glückstadt | Die Glückstädter Stadtverwaltung hebt zum 31. März die 3G-Regelung auf. Wer ab dem 1. April ins Rathaus gehen möchte, muss also keinen Impf-, Genesenen-, oder Testnachweis bei sich führen. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. „Spontanbesuche des Rathauses sollten jedoch nach wie vor eine Ausnahme darstellen“, heißt es in der Mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.