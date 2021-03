Auguste-Viktoria-Schule : Lehrer werden regelmäßig auf Corona getestet

Das Bildungsministerium übernimmt die Kosten für zwei Tests pro Woche. An der AVS in Itzehoe ist die Beteiligung hoch.

Itzehoe | Das Bildungsministerium in Kiel bietet den Lehrern im Land regelmäßige Corona-Tests an. Zwei Mal pro Woche können sie sich bis zu den Osterferien testen lassen. An der Auguste-Viktoria-Schule (AVS) war Apothekerin Nicole Lippka-Mönnich Mittwoch (3. März) zu Besuch, um bei den Lehrern und Schulpersonal einen Abstrich vorzunehmen. Schulleiterin Angela K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.