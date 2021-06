Im Auftrag der Deges : Vermessungsarbeiten für A20-Elbtunnel in Kollmar und Herzhorn

Markus Kröncke und Matthias Glatz sind mit ihrem Arbeitsgerät in Kollmar und Herzhorn unterwegs. Sie vermessen Punkte auf der geplante Trasse der A20.

Kollmar | Markus Kröncke kämpft sich durch hohe Brennnessel. „Vorsicht, hier wird es steil“, sagt er 31-Jährige. Fast wäre er in einen Graben gerutscht. Er kennt solche Situationen, er ist Vermessungstechniker. Und an diesem Tag ist er in Kollmar unterwegs – es geht um die geplante A20. Weiterlesen: 250 Teilnehmer bei Demo gegen die geplante A20 „Die letz...

