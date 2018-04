Geburtstag in Hohenlockstedt : 9900 Bäume zum Geburtstag

Zehn Jahre Schleswig-Holsteinische Landesforsten: In Hohenlockstedt entsteht ein neuer Wald, und Ministerpräsident Daniel Günther half beim Anpflanzen mit.

von Ilke Rosenburg

21. April 2018, 20:00 Uhr

Er ist zwei Hektar groß und symbolisiert sowohl eine gelungene unternehmerische Entwicklung als auch den Kampf gegen den Klimawandel: der Jubiläumswald, der mit 9900 Bäumen im Schierenwald geschaffen wird. Vor genau zehn Jahren wurden aus der Landesforstverwaltung die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten – als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR). Gefeiert wurde das gestern mit einer besonderen Pflanzaktion: Ministerpräsident Daniel Günther und die Outdoor-Gruppe des Awo-Kindergartens Hohenlockstedt setzten gemeinsam mit zahlreichen Gästen und Mitarbeitern der Landesforsten neue Laubhölzer.

Die Bäume hatte der langjährige Partner der Landesforsten, der Holzspielzeughersteller Gollnest & Kiesel (Goki) aus dem lauenburgischen Güster zur Verfügung gestellt. Seit 2004 spendet das Unternehmen für jedes in Schleswig-Holstein neugeborene Kind einen Baum. „Bisher sind wir den Geburtenzahlen voraus“, merkte Fritz-Rüdiger Kiesel schmunzelnd an und erwartet offenbar in der Bevölkerung mehr Unterstützung. Er bekräftigte, dass Goki auch künftig dem waldärmsten Bundesland in jedem Jahr einen neuen Wald spenden wolle.

Im Jubiläumswald in Hohenlockstedt am Ridderser Weg wachsen derweil neben Rotbuchen, Hainbuchen und Douglasien schwerpunktmäßig Stileichen. Für drei der Eichen grub Ministerpräsident Günther die Pflanzlöcher, tatkräftig half ihm dabei die fünfjährige Leyla aus dem Awo-Kindergarten. Insgesamt waren 19 Jungen und Mädchen aus der Outdoor-Gruppe unter der Leitung von Erzieherin Samya Nielsen dabei, um mit den vielen Gästen dafür zu sorgen, dass die jungen Pflanzen in den Boden kamen. „Erst waren die Kinder etwas zurückhaltend, aber jetzt sind sie eifrig dabei“, freute sich Samya Nielsen.

Wenn die Jungen und Mädchen, die in diesem Jahr zur Schule kommen, erwachsen sein werden, werden sie zwischen den hohen Bäumen des Jubiläumswaldes laufen können. Gerade die zukunftsorientierte Forstwirtschaft ist es, die die Landesforsten verfolgen – mit einem erlebbarem Naturraum Wald. Tim Scherer, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, ließ die Jahre 2008 bis 2018 mit allen Höhen und Tiefen Revue passieren. Und er machte dabei deutlich, mit wie vielen Sorgen und Schwierigkeiten die Mitarbeiter aus der traditionellen Forstbehörde in das Unternehmen Landesforsten starteten. Scherer zeigte auf, wie die Herausforderungen angenommen wurden, um ein leistungsstarkes Konzept zu entwickeln, das den Menschen im Land die Bedeutung des Waldes in allen Facetten näher bringe. „Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen wir uns für den Wald in Schleswig-Holstein stark“, so Scherer. „Und darauf“, unterstrich Ministerpräsident Daniel Günther, „können Sie stolz sein“.