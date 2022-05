Handtasche weg : 93-Jährige in Itzehoer Schuhgeschäft bestohlen

Ein Dieb erbeutete Bargeld, Papiere und Karten im Schuhladen in der Itzehoer Carl-Zeiss-Straße.

27. Mai 2022, 13:12 Uhr

Itzehoe | Die Tasche hing am Gehwagen einer 93-Jährigen, da griff der Dieb zu: Am Mittwoch (25. Mai) ist die Seniorin in einem Schuhgeschäft in der Carl-Zeiss-Straße bestohlen worden.

Während des Einkaufens ließ sie ihren Rollator mit der Handtasche kurz aus den Augen. Der Täter erbeutete neben 45 Euro einige Papiere und Karten. Eine verdächtige Person war weder den Mitarbeitern des Geschäfts noch der 93-Jährigen aufgefallen.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.