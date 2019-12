Steinburger Weihnachtsecke : 900 Plätzchen aus der Schulküche

Heute berichten wir in unserer Weihnachtsecke über das Plätzchenbacken an der Grundschule in Hohenaspe.

Avatar_shz von shz.de

03. Dezember 2019, 15:00 Uhr

Hohenaspe | Advent, Zeit der Emotionen und Traditionen – In unserer Steinburger Weihnachtsecke präsentieren wir bis Heiligabend jeden Tag eine Geschenk- oder Rezeptidee, Veranstaltungs-Tipps, Einzigartiges und auch Humorvolles rund um das Weihnachtsfest. Heute: Schüler backen in Hohenaspe.

„Es ist schon eine lange Tradition, dass die Kinder in der Vorweihnachtszeit Plätzchen backen“, sagt Grundschulleiterin Katrin Michael. Damit die kleinen Weihnachtsbäcker in der Schulküche auch sofort loslegen konnten, hatten Eltern bereits Teigkugeln vorbereitet. Dann konnten die Schüler den Teig kneten, ausrollen, eine Vielzahl an verschiedenen Motiven ausstechen und die fertigen Plätzchen anschließend mit Streusel, Zuckerguss oder Perlen in regelrechte Kunstwerke verwandelten.

Mehr als 900 leckere Kekse für die Vorweihnachtszeit

Mit knapp 900 Plätzchen sorgten sie dafür, dass sie über die gesamte Adventszeit mit leckeren Plätzchen versorgt sind. Da nicht alle Grundschüler gleichzeitig backen konnten, wurden sie in Gruppen aufgeteilt. Während die einen blecheweise Plätzchen in den Ofen schoben, bastelten die anderen Weihnachtsschmuck. „Jede Klasse bastelte etwas anderes, so dass wir eine Vielzahl an verschiedenem Weihnachtsschmuck für unsere Schule haben“, so Lehrerin Stefanie Tennro.