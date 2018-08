Itzehoe : 83-Jähriger fährt über rote Ampel und stößt mit Pkw zusammen

Der Unfallverursacher wird mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

von Karsten Schröder

13. August 2018, 18:24 Uhr

Itzehoe | Am Montagnachmittag kam es in Itzehoe (Kreis Steinburg) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Laut Aussage der Polizei war ein 83-jähriger Itzehoer mit seinem Toyota aus Richtung Innenstadt kommend an der Kreuzung Edendorferstraße/Ecke Adolf Rohde Straße über eine rote Ampel gefahren und mit einem vorfahrtsberechtigten VW Caddy zusammengestoßen. Der Toyota knallte daraufhin rund zwanzig Meter weiter gegen einen Baum. Der 83-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Itzehoer Klinikum. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um den Wagen des Mannes. Der Fahrer des Caddy blieb unverletzt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?