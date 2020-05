Jubiläumsfest verschoben : 800 Jahre Brokdorf: Feier in 2021

Die zum Dorfjubiläum geplanten Großveranstaltungen in der Elbgemeinde werden wegen der Corona-Pandemie verschoben.

von Ilke Rosenburg

07. Mai 2020, 17:08 Uhr

Brokdorf | 800 Jahre besteht die Elbgemeinde Brokdorf. Ein Jubiläum, das groß gefeiert werden soll – und jetzt aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben wird. Vielleicht wird es zum Ende des Jahres hin noch ein kleines Fest geben, um die eigens erstellte Chronik eben auch noch im Jubiläumsjahr öffentlich zu präsentieren. Das soll abgewartet werden. So der Tenor in der Sitzung des Sport- und Sozialausschusses am Mittwochabend im Feuerwehrhaus. Mit erforderlichem Abstand zueinander tagten die Ausschussmitglieder unter Vorsitz von Heinke Langbehn.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten waren eines der Themen, die diskutiert wurden. „Für den Arbeitskreis wäre es einfacher, wenn wir alles auf nächstes Jahr verschieben“, so Heinke Langbehn. Wenn sich im Laufe des Sommers doch herausstellen sollte, dass es größere Lockerungen im Rahmen der Corona-Krise gebe, könne man noch reagieren – und zumindest die Chroniken im besonderen Rahmen präsentieren. Das Werk soll in Auflage von 300 Exemplaren zum Verkauf angeboten werden.

Die Verschiebung des im Juni geplanten Festkommers’ war genauso klar wie die Absage des Fußballspiels gegen die Altliga des HSV, der Jubiläumsball und das große Erntedankfest, das gemeinsam mit der Kirche gestaltet werden sollte. Alles in Absprache. Erörtert wurde, ob es Veranstaltungen gibt, an denen noch festgehalten werden soll. Im Gespräch war dabei die Chronik-Präsentation noch im Jubiläumsjahr. Vielleicht im Zusammenhang mit einer Art Dorfgeschichten-Sendung im NDR.

Und soll das am 31. Oktober ebenfalls geplante Gospelkonzert stattfinden oder wäre es sicherer, auch das erst in 2021 zu veranstalten? Sollte am 31. Oktober noch die Abstandsregel gelten, müsse auch das Konzert um ein Jahr verschoben werden, fügte Bürgermeisterin Elke Göttsche hinzu. „Wir müssen gucken, was sich im Laufe des Sommers ergibt“, betonte die Bürgermeisterin.

Die Skepsis war aus ihren Worten zu hören und wurde von den Ausschussmitgliedern durchweg geteilt. Allerdings wurde auch deutlich, wie gerne die Brokdorfer ihren hohen Dorfgeburtstag doch wenigstens etwas feiern würden.