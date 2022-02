In Itzehoe bestohlen : 79-Jährige büßt bei Kaufland ihr Portemonnaie ein

Am Auto fiel ihr der Diebstahl auf.

04. Februar 2022, 14:22 Uhr

Itzehoe | Eine 79-Jährige ist am Donnerstag (3. Februar) Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Um 10.30 Uhr hielt sie sich bei Kaufland in der Rudolf-Diesel-Straße auf, kaufte bei der Bäckerei ein und steckte nach dem Bezahlen ihre Geldbörse in ihre Handtasche. An ihrem Auto angekommen, bemerkte die Seniorin dann das Fehlen ihres Geldes, der Täter erbeutete 60 Euro.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.