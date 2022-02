Polizei Itzehoe : Schon wieder Taschendiebstahl: Geld, EC-Karte und Papiere weg

Die Münsterdorferin bemerkte den Diebstahl erst, als sie nach dem Einkauf wieder nach Hause kam.

Itzehoe | Eine Münsterdorferin ist Donnerstagnachmittag (10. Februar) in der Itzehoer Innenstadt Opfer eines Taschendiebs geworden. Wie die Polizei mitteilte, habe die 79-Jährige nach dem Einkauf ihre Geldbörse in einem am Rollator befestigten Stoffbeutel verstaut. „Erst zu Hause entdeckte sie das Fehlen der Geldbörse“, erklärt Polizeisprecherin Astrid Heidorn....

