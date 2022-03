Drei Fahrzeuge beschädigt : Stau an der Ampel: 78-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Hohenaspe | Ein 78-Jähriger ist am Dienstagnachmittag (29. März) in Hohenaspe auf einen Transporter gefahren und hat diesen auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Zu dem Auffahrunfall kam es gegen 13.40 Uhr, als der Verkehr sich aufgrund einer Ampel in der Straße Burndahl staute. Nicht aufgepasst Der aus Richtung der L127 kommende 78-jährige Opel-Fahrer erkan...

