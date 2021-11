Polizei stellt Wagen sicher : Mit 78 Jahren ohne Führerschein in Itzehoe mit Porsche unterwegs

Mehrfach war der Mann in seinem Wagen gesichtet worden, obwohl er keinen Führerschein hat. Jetzt haben Beamte seinen Porsche sichergestellt.

Itzehoe | Wer nicht hören will, muss fühlen. Mehrfach war ein 78-Jähriger in Itzehoe am Steuer seines Porsche gesichtet worden, obwohl der Mann gar keinen Führerschein mehr hat. Nun wurde sein Wagen sichergestellt. Mehrere Strafanzeigen Bereits Freitagvormittag (5. November) suchte der Senior aus dem Kreis Steinburg mit seinem Porsche ein Amt in Itzehoe a...

