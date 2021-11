35-jähriger Radler verletzt : Unfall: Autofahrer übersieht in Breitenburg-Nordoe Radfahrer

Ein 77-jähriger Autofahrer kollidiert an Aral-Tankstelle an der Elmshorner Straße mit einem Radfahrer. Der 35-Jährige stürzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Breitenburg | Erneut hat es an der Tankstelle in Breitenburg-Nordoe einen Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer gegeben. Gegen 18 Uhr kam es am Freitag, 26. November, zu dem Unfall, als ein 77-jähriger Autofahrer die Elmshorner Straße befuhr und nach rechts auf die L119 in Richtung Dägeling abbiegen wollte. Weiterlesen: Schwer verletzt: ...

