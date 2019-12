Blutspende in Wilster : 74 Freiwillige beim Adrelass

Das DRK in Wilster ist zufrieden: 74 Freiwillige kamen zur Blutspende – auch Brigitte Puck, die zum 150. Mal spendete.

16. Dezember 2019, 16:06 Uhr

Wilster | Alle 74 Blutspender, die sich bei der Spendenaktion in der Gemeinschaftsschule einfanden, sind vom DRK-Ortsverein Wilster mit einem süßen Marzipanstern beschenkt worden. Außerdem gab es einen Eisgutschein für jeden zehnten Spender. Über einen Restaurantgutschein im Wert von 30 Euro, den der DRK-Ortsverein unter allen Blutspendern verloste, freute sich Erika Naecker aus St. Margarethen.

Jubiläumsspenderin Brigitte Puck

Zum 150. Mal nahm an diesem Tag Brigitte Puck an der Blutspendeaktion des DRK Wilster in Kooperation mit dem Blutspendedienst Nordost aus Lütjensee teil. Sie und alle weiteren Spender wurden von den Vorstandsdamen und Helferinnen des Ortsvereins mit einem Imbiss bewirtet.