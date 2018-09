70 Jahre Sozialverband und weiter im Aufwind

von nr

30. September 2018, 12:54 Uhr

Vor 70 Jahren, also im Jahre 1948, wurde in Hohenaspe der Verein „Reichsbund der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen, Ortsverband Hohenaspe“ gegründet. Dies war die Vorstufe des jetzigen Sozialverbandes SoVD. Nun hatte der Vorstand seine Mitglieder zu einer kleinen Geburtstagsfeier mit Gästen in den festlich geschmückten Hohenasper Bürgersaal eingeladen.

Vorsitzende Gerhard Dose, begrüßte neben vielen Mitgliedern und Vertretern der Vereine auch Bürgermeister Hans Georg Wendrich und die Kreisvorsitzende des SoVD, Christa Möller. In seiner Festrede betonte er, dass die Aufgaben des SoVD seit seiner Gründung vor 70 Jahren nicht weniger geworden seien. Auffällig: In den letzten Monaten sind vermehrt neue Mitglieder in den Verband eingetreten. Neben Ausflugsfahrten, geselligen Nachmittagen, Schieß- und Bingo-Veranstaltungen werden den Mitgliedern Unterstützung und Hilfen bei Anträgen auf Pflegegrade, bei der Beantragung von Hilfsmitteln für die Bewältigung des Alltags zu Haus, bei Schwerbehinderungen, bei der Grundsicherung im Alter sowie bei den Rentenanträgen gegeben.

Die Beratungspunkte für die Mitglieder sind alles Vorgänge des Sozialen Rechts: Krankenversicherung, Rentenversicherung bis hin zur Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld.

Erst kürzlich wurde in Schleswig-Holstein das 150 000 Mitglied aufgenommen. Der Ortsverein Hohenaspe hat zur Zeit 225 Mitglieder. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung gab es ein unterhaltsames Programm mit Überraschungsgästen Zur Geburtstagsfeier wurden allen Teilnehmern kostenlos Torten, Kuchen und Getränke gereicht.