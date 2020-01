Prozess am Landgericht Itzehoe : 69-Jähriger hatte Revolver im Nacken

Das Opfer des Raubüberfalls in Rosdorf im Februar 2018 schilderte in seiner Aussage den Tathergang. Die Verteidigung vermutet einen Zusammenhang mit einem anderen Fall.

von Grischa Malchow

21. Januar 2020, 17:23 Uhr

Itzehoe | Mit Messer und Revolver bedroht sowie an einen Tisch gefesselt wurde das Opfer eines Raubüberfalls in Rosdorf im Februar 2018. So schilderte es der heute 69-jährige Geschädigte am dritten Prozesstag gegen die mutmaßlichen Täter. Für den Überfall sitzen ein Itzehoer und ein Oelixdorfer, beide 23 Jahre alt, am Landgericht auf der Anklagebank.

Es habe abends geklingelt, sagte der Selbstständige in seiner Zeugenaussgae. Als er öffnete kamen zwei maskierte Männer – einer mit einem Messer, der andere mit einem Revolver bewaffnet – herein, drängten ihn in die Küche und brachten ihn dort zu Boden. Der Täter mit dem Revolver habe unter Einsatz seines Knies dafür gesorgt, dass der Überfallene auf dem Bauch liegen blieb. „Ich hatte den Revolver im Nacken“, berichtete das Opfer.

Der andere Täter sei sofort in den ersten Stock in einen Raum mit Safes gegangen. Nach kurzer Zeit sei er wieder herunter gekommen und habe gesagt: „Gib mir die Schlüssel oder ich stech’ dich ab.“ Der Hausbewohner antwortete, dass er die Schlüssel nicht habe, sie sich in den Händen des Sohnes befänden. Die Täter hätten dann verschiedene Schlüssel an den Tresoren ausprobiert und noch etwas herumgekramt. Der 69-Jährige sei mit Kreppband und einem Gürtel an einen Tisch gefesselt worden, ehe die Täter mit einigen Sammlermünzen, die sie im Haus gefunden hatten, verschwanden.

Anfangs hätten die Täter noch mit osteuropäischem Akzent gesprochen. „Ich schätze, sie haben sich verstellt. Zwischendurch waren sie draußen und haben normal Deutsch miteinander gesprochen“, sagte der Überfallene, der auf Fotos einige seiner Münzen wiedererkannte. Diese befanden sich in einem Rucksack, der zwei Monate nach dem Raub gefunden worden war. Ebenfalls darin enthalten: Schmuck, Papiergeld und weitere Münzen, die dem Rosdorfer nicht gehörten.

An den Aussagen bemängelten die Verteidiger, dass mehrere Punkte nicht mit den Vernehmungen kurz nach der Tat übereinstimmten. So gab das Opfer beispielsweise vor knapp zwei Jahren noch an, dass über seinen Kopf eine Decke gelegt worden sei. Hingegen gefehlt hat im damaligen Protokoll der Kripo das Messer. „Ich hab’ das Messer gesehen“, beteuerte der Rosdorfer vor Gericht.

Ein Verteidiger sah in den Aussagen, ins besondere in der Kenntnis der Räuber vom Standort der Tresore, eine Bestätigung seiner Vermutung, dass der Raub in Zusammenhang mit einem anderen Fall am gleichen Tatort steht. Schon im Dezember 2017 – zwei Monate vor dem Raub – gab es bei dem Opfer einen Einbruchdiebstahl. Der Rechtsanwalt beantragte daher die Vernehmung der zwei Angeklagten im Prozess um den Einbruchdiebstahl.

Der Prozess wird fortgesetzt.