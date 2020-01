Vermisstenfall in Wilster : 66-jähriger Wilsteraner tot aufgefunden

Laut Polizei starb der Mann eines natürlichen Todes.

20. Januar 2020, 12:00 Uhr

Wilster | Traurige Gewissheit im aktuellen Vermisstenfall in der Marschenstadt: Wie die Polizei mitteilt, entdeckte eine Grundstückseigentümerin gestern gegen 14.30 Uhr in einem Graben an der Straße Am Bahndamm eine männliche Leiche.

Sie alarmierte Polizei und Feuerwehr. Über eine Leiter gelang es Rettungskräften den Toten aus dem Graben zu ziehen.

Es handelte sich um den seit einigen Tagen vermissten 66-jährigen Wilsteraner, nach dem seit Montag öffentlich gesucht wurde. Laut Polizeiangaben ist der Mann eines natürlichen Todes gestorben.

