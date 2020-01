Polizei hofft auf Hinweise : 66-jähriger Reiner Hinrichs aus Wilster wird vermisst

Seit Donnerstag wird Reiner Hinrichs aus Wilster vermisst, die Polizei sucht ihn bislang vergeblich.

Avatar_shz von

20. Januar 2020, 12:00 Uhr

Wilster | Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermisste Mann.

Seit Sonntag suchen die Beamten nach Reiner Hinrichs, der von seiner Wohnanschrift in Wilster mit unbekanntem Ziel verschwunden ist. Für den 66-Jährigen besteht Suizidgefahr.

Der Einsatz von Hubschraubern und Suchhunden hat bisher nicht zu seinem Auffinden geführt.

Letztmalig gesehen wurde er am vergangenen Donnerstag in Wilster, eine Vermisstenanzeige erreichte die Polizei am Sonntag Nachmittag. Alle daraufhin eingeleiteten Suchmaßnahmen verliefen negativ.

Reiner Hinrichs ist 168 Zentimeter groß und hager, er hat eine Glatze (nur wenig graues Haar) und war zuletzt mit Turnschuhen und einem blau-weiß-karierten Hemd bekleidet.

Vermutlich trägt der 66-Jährige eine Brille.

Wer Reiner Hinrichs gesehen hat oder wer Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben kann, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter 04821/6020 in Verbindung setzen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?