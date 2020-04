Im WKK Brunsbüttel : 62 Klinikmitarbeiter unter Corona-Verdacht

Die Mitarbeiter hatten Kontakt zu einer Patientin mit zunächst unentdeckter Covid-19-Erkrankung.

von Ralf Pöschus

02. April 2020, 14:41 Uhr

Brunsbüttel | Nun hat das Coronavirus das Brunsbütteler Westküstenklinikum (WKK) erreicht. 62 Mitarbeiter sind dort vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt worden. Sie hatten Kontakt zu einer Patientin, bei der am Mittwoch im Rahmen einer CT-Untersuchung eine Covid-19-Erkrankung festgestellt worden war. Einen Aufnahmestopp im Klinikum gibt es nicht.

Allerdings: Um die Versorgung der Patienten auf der betroffenen Station weiter sicherzustellen, dürfen die betroffenen Mitarbeiter unter Auflagen wie dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes weiterarbeiten. Das, so sagt WKK-Sprecher Sebastian Kimstädt, durch das Gesundheitsministerium geregelt. Zudem müssten sich die Betroffenen selbst überwachen: „Beim kleinsten Anzeichen werden sie aus dem Dienst genommen und getestet.“ Daneben gelten für sie außerhalb des Krankenhauses die üblichen Quarantäneauflagen.

Die Patientin war seit gut zwei Wochen in der Klinik für Innere Medizin aufgrund einer anderen Erkrankung in Behandlung. „Hinweise auf eine Corona-Infektion gab es nicht“, so Kimstädt. Die Frau habe zudem keine bekannten Kontakte zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person gehabt, noch hätte sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten. „Erst im späteren Verlauf ihres Aufenthalts bildete die Patientin Symptome aus, wegen denen am Mittwoch vorsorglich eine CT-Untersuchung der Lunge angeordnet worden war“, so der Kliniksprecher.

„Die CT-Bilder zeigen klare Hinweise auf eine Covid-19-Erkrankung. Wir haben die Patientin daraufhin noch am selben Tag in unser Infektionshaus nach Heide verlegt und einen Corona-Test angeordnet, um die CT-Diagnose zu bestätigen. Das Ergebnis ist zwar negativ, wir gehen aber aufgrund des Befundes sicher von einer Covid-19-Erkrankung aus. Der Zustand der Patientin ist stabil“, sagt der Medizinische Geschäftsführer der Westküstenkliniken, Martin Blümke. Die Frau müsse nicht intensivmedizinisch behandelt werden, betont er.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt werden die Kontaktpersonen der Patientin ermittelt. Demnach hatten nur eine weitere Mitpatientin sowie die 62 Mitarbeiter der Klinik Kontakt mit der Frau. Die Kontaktpersonen gelten mit einer Ausnahme als symptomlos. Bei einer Mitarbeiterin, die leichte Infektzeichen zeigt, wird ein Abstrich genommen.

Blümke: „Dieser Fall zeigt deutlich, dass trotz niedriger bestätigter Fallzahlen in der Region das Virus in der Bevölkerung zirkuliert und mittlerweile auch unerwartet auftritt. Das zeigt, dass die von uns und dem Kreis getroffenen Vorsichtsmaßnahmen sowohl hinsichtlich der Patientenversorgung als auch der verschärften Kontaktbeschränkungen mehr als berechtigt sind.“