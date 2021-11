20-Jähriger leicht verletzt : 61-jähriger Autofahrer kollidiert am Langen Peter mit Radfahrer

Ein 61-jähriger Autofahrer hat beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen. Der 20-jährige Itzehoer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Itzehoe | Am späten Dienstagnachmittag (23. November) kam es zu einem Verkehrsunfall am Langen Peter. In der Einmündung Jägermannweg wollte ein 61-jähriger Itzehoer abbiegen. Beim Anfahren übersah dieser einen 20-jährigen Itzehoer auf dem Fahrrad, der den linken Fahrradweg nutzte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte. Er verletzte sich l...

