Feuerwehrdepot in Wilster : 600 000 Euro – nur für die Planung

Die ersten Aufträge für das Feuerwehr-Depot sollen vergeben werden. Die CDU bringt eine neue Idee für das Bauhof-Gelände ins Spiel.

von Volker Mehmel

21. September 2018, 08:45 Uhr

Da musste auch Bauamtsleiter Roman Stöckmann schlucken: „Das sind Unsummen. Und das, ohne zu wissen, ob wir überhaupt Fördermittel bekommen.“ Was auch den erfahrenen Verwaltungsmann „ein bisschen schmerzt“, sind die insgesamt mehr als 600 000 Euro, die der geplante Neubau eines Feuerwehrdepots allein an Planungskosten verschlingen wird.

Insgesamt hatten sich – nach einer europaweiten Ausschreibung, die allein fast ein halbes Jahr in Anspruch genommen hat – drei Bieter für das Projekt beworben. Den Zuschlag soll nach dem Willen der Mitglieder des Bauausschusses die Bietergemeinschaft Rader/Neumann/Averdung bekommen, die am Ende das überzeugendste Konzept vorgelegt habe. Vorsorglich wird die Gesamtplanung allerdings in drei Stufen mit unterschiedlichen Leistungsphasen unterteilt, die dann auch entsprechend stufenweise in Auftrag gegeben werden soll.

Zuvor hatten sich die Ratsmitglieder bereits in einer Grundsatzentscheidung für einen Neubau des Gerätehauses auf dem Geländes des städtischen Bauhofs ausgesprochen. Die Gesamtkosten waren zuletzt mit rund 3,5 Millionen Euro veranschlagt worden. Hintergrund ist eine lange Mängelliste der Feuerwehr-Unfallkasse an dem Gebäudekomplex am jetzigen Standort. Nach den bisherigen Plänen soll dort dann der Bauhof einziehen.

Aus den Reihen der CDU-Fraktion kam jetzt allerdings der Vorschlag, Feuerwehr und Bauhof auf einem Gelände zu vereinigen. Platz wäre dort genug vorhanden. CDU-Ratsherr Andreas Prueß: „Dann könnte man das alte Feuerwehrgelände für eine Wohnbebauung freigeben und damit noch Einnahmen erzielen.“ Letztlich sei auf diese Weise zumindest zum Teil eine Refinanzierung der ehrgeizigen Baumaßnahme möglich. „Eine gute Idee“, befand spontan SPD-Ratsherr Holger Stamm.

Eine entsprechende Überlegung könnte laut Stockmann problemlos in die jetzt anlaufenden Planungen mit einbezogen werden. „Das kriegt man mit abgeklopft.“ Nicht mehr zu rütteln sei hingegen am Umfang der Planungskosten. Der würde wegen der Größenordnung der Maßnahme durch die Gebührenordnungen vorgegeben und sei nicht verhandelbar.

Insbesondere bei Gebäuden mit großer technischer Ausstattung wie Feuerwehrhäusern müsse man von einem Planungskostenanteil von 20 bis 25 Prozent ausgehen. Jetzt komme es zunächst darauf an, Entwürfe zu bekommen, über die weiter diskutiert werden kann. Wie bei anderen Baumaßnahmen bereits erfolgreich praktiziert, sollen möglichst fertige Pläne in der Schublade liegen, um zuzuschlagen, sobald Fördermittel bereitstehen.