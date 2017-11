Bauprojekte : 600 000 Euro für Schüler aus der Marsch

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Volker Mehmel

erstellt am 30.Nov.2017 | 05:00 Uhr

In der Gemeinschaftsschule ist man offenbar zufrieden mit der Arbeit der ehrenamtlichen Selbstverwaltung. Zum Auftakt der Schulverbandsversammlung verteilte Rektorin Marlies Krumm-Voeltz kleine von den Schülern gebastelte Geschenke an alle Mitglieder dieses Gremiums. Vermutlich hätte es der aufmerksamen Geste aber wohl gar nicht bedurft. Die Versammlung winkte einstimmig alle Tagesordnungspunkte durch. Details waren zuvor in den zuständigen Ausschüssen beraten worden. Damit steht fest, was im nächsten Jahr in die Schulen der Wilstermarsch und damit in die Bildung der Kinder aus den amtsangehörigen Gemeinden und der Stadt (siehe auch Grafik) investiert werden soll: genau 604 600 Euro.

Mit Abstand dickster Brocken auf der Liste der Ausgaben ist der geplante Neubau der Wolfgang-Ratke-Schule in Wilster, wobei im neuen Jahr allerdings noch nicht mit den Bauarbeiten begonnen wird. Bereitgestellt werden vom Schulverband zunächst einmal 155 000 Euro für die Planung. Die Alternative zu einem Neubau der Grundschule wären umfangreiche Sanierungsmaßnahmen gewesen, um vor allem die strengeren Brandschutzbestimmungen erfüllen zu können. Insbesondere hätten weitere, sehr kostenintensive Fluchtwege eingebaut werden müssen. Jetzt aber soll erst einmal die Planung vorangetrieben werden. Daneben nimmt der Schulverband aber auch für weitere Maßnahmen Geld in die Hand. Hier ein Überblick:

Wolfgang-Ratke-Schule

Insgesamt werden knapp 200 000 Euro in das Schulgebäude gesteckt. Neben den genannten Neubauplanungen stehen die Renovierung des Büros der Schulleitung (1000 Euro) und zweier Klassenzimmer (5000 Euro) sowie eines Treppengeländers (2000 Euro) an. Erstmalig soll für 10000 Euro auch die Elektrik komplett durchgecheckt werden. 15 000 Euro fließen schließlich in die Reparatur von drei Dachkehlen und dem Austausch darunterliegender Hölzer. Weitere 8000 Euro werden in die Beseitigung von TÜV-Mängeln gesteckt, und 1500 Euro dienen der Prüfung und Reparatur von Sportgeräten.

Grundschule St. Margarethen

Teuerster Posten hier ist die Erneuerung des Hallenbodens in der Sporthalle für 120000 Euro. Brandschutzvorhänge im Musikraum (1500 Euro), die Ausleuchtung eines zweiten Rettungsweges (1000 Euro), die Beseitigung von TÜV-Mängeln an der Lüftungsanlage (3000 Euro) und der Einbau von Panikschlössern an allen Außentüren (5000 Euro) sind weitere Posten. Mit weiteren Arbeiten an der Sporthalle wie der Sanierung der Dachhaut (20000 Euro) summieren sich die Gesamtausgaben in St. Margarethen auf 162000 Euro.

Grundschule Wewelsfleth

Neun neue Fenster (12 000 Euro) und Malerarbeiten in zwei Klassenräumen (5000 Euro) stehen in Wewelsfleth auf der Liste. Weitere 30000 Euro werden in die Beseitigung von Tüv-Mängeln in die Mehrzweckhalle gesteckt. Hinzu kommen 7600 Euro für die Umsetzung eines neuen Beleuchtungskonzepts und 2000 Euro für die Reparatur von Sportgeräten. Unterm Strich sind es hier knapp 57 000 Euro.

Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule freut sich auf vorbereitende Installationsmaßnahmen für die weitere Multimediaausstattung einschließlich Tafeln (72 000 Euro). Hinzu kommen 30 000 Euro für den Auftakt der Erneuerung der Trinkwasserleitungen im ehemaligen Hauptschulteil, 20 000 Euro für 100 neue Brandmelder, 8000 Euro für die weitere Ausstattung mit LED-Beleuchtung, 30 000 Euro für Flachdachsanierung, 1500 Euro für einen Laufweg im Schulgarten, 3000 Euro für die Renovierung eines Klassenraumes und 11 000 Euro für neue Flucht- und Rettungswegepläne. Insgesamt 11 000 Euro werden in der Sporthalle für die Reparatur von Geräten, die Beseitigung von Tüv-Mängeln und eine Überwachungseinheit wasserführender Leitungen gesteckt. Gesamtbedarf in der Gemeinschaftsschule: knapp 190 000 Euro.