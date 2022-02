Diebstahl in Kremperheide : Nach dem Einkaufen war die Geldbörse weg

Neben einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag waren auch eine EC-Karte und die Krankenversichertenkarte im Portemonnaie.

Kremperheide | Ihre Einkäufe hatte eine 60 Jahre alte Frau aus Kremperheide noch tätigen können. Doch als die Kundin vom Supermarkt in der Dorfstraße am Freitagnachmittag (18. Februar) zum Parkplatz ging, war die Geldbörse verschwunden. „Eine Nachfrage im Kassenbereich des Supermarktes führte nicht zum Auffinden der Geldbörse“, so Polizeisprecherin Astrid Heidorn...

