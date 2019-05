60 gemeinsame Jahre

Ehepaar Brusch aus Itzehoe feiert heute Diamantene Hochzeit

Itzehoe | Auf den Tag genau seit 60 Jahren sind Anita und Dieter Brusch heute verheiratet. Am 8. Mai 1959 gaben sie sich in Wacken das Ja-Wort. „Durch die Landjugend kannten wir uns eigentlich schon lange. Irgendwann hat es dann gefunkt“, erzählt Anita Brusch, die 1936 als Bauerntochter in Vaale zur Welt kam. Ehemann Dieter, Jahrgang 1931, wuchs als Sohn eines Lehrers in Besdorf auf. Zunächst wohnten die jungen Eheleute in Vaale, zogen dann aber bald nach Itzehoe.

1960 wurde Tochter Astrid geboren, 1966 folgte Birgit. Seit 1978 leben die Eheleute in ihrem Einfamilienhaus in der Karolinger Straße. Anita Brusch war als Hausfrau und Mutter gut ausgelastet, half häufig auf dem elterlichen Hof und nahm 1968 noch eine Teilzeitarbeit bei der Post auf. Auch Dieter Brusch war Postler mit Leib und Seele. 1948 begann er beim Postamt Itzehoe seine Ausbildung, arbeitete später in Schenefeld und Uetersen, bevor er für viele Jahre ins Itzehoer Postamt zurückkehrte. 1996 ging das Ehepaar gemeinsam in den Ruhestand.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagierte Dieter Brusch sich lange gewerkschaftlich und leitete mehr als 30 Jahre lang den „Postverein Einigkeit Itzehoe und Umgegend von 1900“. Gern denken die Jubilare an die vielen Kinderfeste des Postvereins, die sie jahrelang organisierten. Beliebt waren auch die von Dieter und Anita Brusch ausgearbeiteten Tagesausfahrten und Fernreisen, sowohl auf Gewerkschaftsebene als auch beim Verein Einigkeit. Für seine langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde Dieter Brusch im Jahre 2013 beim Neujahrsempfang der Stadt Itzehoe ausgezeichnet. In all seinen Aktivitäten wurde er stets unterstützt durch Ehefrau Anita.

Und noch eine Leidenschaft teilen die Eheleute: Auch den Garten, in dem nicht nur viele Blumen blühen, sondern nach wie vor Gemüse angebaut wird, bearbeiten sie gemeinsam. „Der Garten ist unser Leben“, sagt Anita Brusch.