Gute Bilanz für 2019 : 6,2 Millionen Euro Überschuss

Avatar_shz von Frank Albrecht

06. April 2020, 14:28 Uhr

1,75 Milliarden Euro beträgt die Bilanzsumme der Itzehoer Versicherungen für das vergangene Jahr. Die Beitragssumme wuchs von 550,7 auf 585,6 Millionen Euro, ein Plus von 6,3 Prozent. Alle verbundenen Unternehmen hätten ihren Beitrag geleistet, so Vorstandsvorsitzender Uwe Ludka. Die Rechtsschutz-Sparte habe aufgeholt – und werde in der Corona-Krise noch bedeutsamer werden. Nach Abzug von 1,7 Millionen Euro an Steuern kam die Itzehoer in 2019 auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 6,2 Millionen Euro.