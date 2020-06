Glückstadt : 59-Jähriger war mit 1,82 Promille auf dem Roller unterwegs

Die Polizei hatte zuvor Hinweise erhalten und stoppte den torkelnden Mann auf dem Fußweg.

01. Juni 2020, 15:40 Uhr

Glückstadt | Nach dem Hinweis, der Fahrer eines Motorrollers habe einen betrunkenen Eindruck gemacht, hat die Polizei am Pfingstsonntag in Glückstadt-Nord Ausschau nach dem 59-Jährigen aus Brunsbüttel gehalten. Er konnte kurz darauf unweit seines Rollers zu Fuß angetroffen und von Zeugen identifiziert werden. Der Mann musste sich immer wieder an einer Hecke festhalten – er hatte 1,82 Promille.