Basteln statt Heavy Metal : Wackenerin Gudrun Thiele veröffentlicht 56 Bastelbücher

Die Wackenerin Gudrun Thiele veröffentlichte innerhalb von rund 20 Jahren 56 Bastelbücher. Die Ideen flogen ihr immer zu – und eines wurde sogar ins Französische übersetzt.

Wacken | Gudrun Thiele wohnt in einem bunt eingerichteten Haus in Wacken und hat bereits 56 ebenso bunte Bastelbücher veröffentlicht. Sie nutzt ihre Kreativität außerdem zum Wohl der Gemeinde, indem sie beispielsweise die Bushaltestellen in Wacken bemalt und verschönert hat, aber auch durch ihr Engagement in vielen ehrenamtlichen Positionen. Irgendwann dacht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.