Diebstahl in Wrist : 55-Jährige am Bahnhof abgelenkt und bestohlen

Eine ältere Frau hatte die Wartende in ein Gespräch verwickelt. Später stellte das Opfer fest, dass die Geldbörse fehlte.

Wrist | Mit einem einfachen Ablenkungsmanöver ist einer Frau am Montag (8. November) auf dem Bahnhof in Wrist vermutlich das Portemonnaie gestohlen worden. Gegen 12 Uhr hatte die 55-Jährige an Gleis 2 auf den Zug gewartet. Dort verwickelte eine ältere Frau sie in ein Gespräch „unverfänglicher Art“. Als das Opfer am Zielort Hamburg angekommen war, bemerkte sie...

