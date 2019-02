Firma Frauen feiert in Heiligenstedten : „545 Jahre Frauen“ – 30 langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet

Jan und Dierk Frauen ehren Mitarbeiter mit einer Feier.

von nr

04. Februar 2019, 16:54 Uhr

30 Mitarbeiter feierten bei Edeka Frauen im vergangenen Jahr ein Arbeitsjubiläum. In guter Tradition luden die Geschäftsführer Jan und Dierk Frauen die Jubilare zu einem feierlichen Abend in die Gaststätte „Zur Erholung“ in Heiligenstedten ein.

Zusammen kommen die 30 Jubilare auf „545 Jahre Frauen“, wie Jan Frauen feststellte. „Treue ist ein hohes Gut, und dafür sind wir sehr dankbar“ sagte Jan Frauen in seiner Ansprache an die Jubilare. In der heute sehr schnelllebigen Zeit beweisen langjährige Arbeitsjubiläen ein großes gegenseitiges Vertrauen. „Darauf sind wir sehr stolz, ohne unsere treuen Mitarbeiter hätten wir heute nicht sieben Frauen-Verbrauchermärkte“, betonte Dierk Frauen. Mit dabei an diesem festlichen Abend waren auch Seniorchef Peter Frauen und seine Ehefrau Waltraud, die alle Jubilare seit ihrem ersten Arbeitstag kennen.

Folgende Jubilare wurden geehrt: 30 Jahre: Gudrun Vehrs, Kirsten Adams-Claußen. 25 Jahre: Rita Peters, Sabine Rehberg, Monika Stürzebecher. 20 Jahre: Petra Dransfeld, Ayhan Özbey, Kriemhild Wolf, Jutta Grube, Roswitha Baese, Michaela Gadow, Frank Möller, Irene Byczeck, Sascha Joachimsmeier, Sabrina Sanny, Brigitte Beck, Ute Daucks, Silke Tönsing, Carola Jacobs, Heike Wiebold, Martina Lampel. 10 Jahre: Torsten Rambadt, Petra Hennig, Katharina Wilkens, Nina Groth, Olaf Perner, Nelli Merkel, Lisa Moser, René Missberger, Nicole Pewe-Zacharias.