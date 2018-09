Offroadscramble : 500 Fahrer

von Ludger Hinz

05. September 2018, 13:54 Uhr

Die Amateur-Rennserie Offroadscramble besteht aus fünf Rennen, bei denen mehr als 500 Fahrer teilnehmen, in Lägerdorf gehen rund 250 Fahrer an den Start. In insgesamt neun Klassen wird um 9, 12 und 15 Uhr gestartet. Anmelden können sich die Fahrer auch kurzfristig. Die Strecke führt auch drei Kilometer durch den Wald, in dem 35 Hindernisse aufgebaut sind. Der Rest befindet sich auf einem Feld.

> Weitere Infos unter:

www.offroadscramble.de