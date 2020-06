Beidenfleth : 500 Euro für die Störfähre Else

Michael Bansemer aus Dägeling unterstützt die Fähre in Beidenfleth mit einer privaten Spende.

von Ilke Rosenburg

07. Juni 2020, 11:23 Uhr

Beidenfleth | „Gute Projekte“ in der Region unterstützen, das liegt Michael Bansemer am Herzen. Der Familienvater aus Dägeling ist „relativ heimatverbunden“ und spendet regelmäßig Geldbeträge an lokale Vereine und Organisationen. Diesmal hat er sich dafür entschieden, den Erhalt der Störfähre Else zu unterstützen – mit 500 Euro, die der Fluglotse mit einem großen, selbstgestalteten Spendenscheck symbolisch an Geschäftsführer Manfred Kleinke überreichte. Das Geld wurde zweckgebunden über das Amt an die Gemeinde gezahlt.

Er nutze die Fähre öfter per Fahrrad oder Auto, um mit der Familie zur Schwägerin nach Brokdorf zu fahren, erzählte Michael Bansemer. Eine Strecke, die auch durch die Fährverbindung entschleunige und für eine stressfreie Zeit sorge. Die Seilfähre zu erhalten, deren Eigentümer die Gemeinden Beidenfleth und Bahrenfleth sind, sei in seinen Augen eine gute Idee. Bansemer möchte mit seiner Spende auch andere motivieren, sich vor der Haustür umzusehen und vor Ort Erhaltenswertes finanziell zu fördern. Der Dägelinger unterstützte beispielsweise bereits das Freibad Lägerdorf, die Kindertagesstätte Nordoe und die Basketballer der Itzehoe Eagles.

Bei der Höhe der Spende für die Fähre orientierte sich Michael Bansemer an einer durchschnittlicher Tageseinnahme und erhöhte auf die genannte Summe. Momentan, so Kleinke, liege die Einnahme bei rund 400 Euro – pro Auto werden 3 Euro und je Fußgänger beziehungsweise Fahrradfahrer, 1,50 Euro pro Querung fällig. Sonnabends und sonntags werde die Fähre deutlich stärker genutzt als in der Woche. Dann und in der Ferienzeit kämen zunehmend Wohnwagengespanne und Wohnmobile hinzu, in der Silozeit werde die Fähre von Bauern und Lohnunternehmern besonders frequentiert.