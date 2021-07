Nord-Ostsee-Kanal : Diesel läuft bei Schiffsbetankung in Brunsbüttel über: 500 Euro Strafe

Beim Betanken des Frachtschiffes „EEMS Transporter“ war Kraftstoff ausgelaufen. Eine Fläche von 15 mal 500 Metern wurde auf dem Nord-Ostsee-Kanal verunreinigt.

Brunsbüttel | Am Mittwochnachmittag (30. Juni) ist es an einer Bunkerbrücke im Nord-Ostsee-Kanal in Brunsbüttel zu einem Überläufer während des Tankvorganges und in der Folge zu einer Gewässerverunreinigung gekommen. Um kurz vor 15 Uhr wurde die Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel über eine Gewässerverunreinigung informiert, verursacht durch ein Überlaufen währen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.