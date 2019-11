Dachdeckerei in Itzehoe : 50 Jahre Dachdeckerei Aul: Chefs danken den engagierten Mitarbeitern

Feier zum Jubiläum mit besonderen Kunden.

von Anna Krohn

01. November 2019, 16:37 Uhr

Itzehoe/Dägeling | „Verhungern werden wir nicht, das wird über den Winter reichen“, scherzte Thomas Aul gestern, als er zu Beginn seiner Rede zum Geschenketisch blickte. Die rund 85 Gäste, die der 52-Jährige und sein Bruder Rüdiger (54) zum 50-jährigen Firmenjubiläum ihrer Dachdeckerei ins Itzehoer Hotel Mercator eingeladen hatten, hatten sich spendabel gezeigt.

1969 hatte ihr Vater Heini Aul die Dachdeckerei in der Großen Paaschburg in Itzehoe gegründet, 1996 übernahmen seine Söhne und nannten den Betrieb „R. & T. Aul GmbH“, seit 2011 ist dieser im Gewerbegebiet in Dägeling zu finden. Acht Mitarbeiter gehören zum Team. Vor allem diesen gelte ein besonderer Dank, so Thomas Aul. „Wenn ich noch so gut rechne – ohne euch, ohne euer Engagement draußen auf der Baustelle, wäre das, was wir machen, gar nicht möglich.“ Einige Mitarbeiter gehören bereits seit Jahrzehnten zum Betrieb, Thorsten Jüngling bereits seit 32 Jahren.

In Richtung Breido und Moritz Graf zu Rantzau sagte Aul: „Seit fast 50 Jahren sind die Grafen Rantzau unsere Kunden – das zeugt davon, dass wir jahrelang gut zusammengearbeitet haben, und darauf sind wir stolz. Es ist eine tolle Sache, wenn man mit einem Kunden so zusammenhält.“

Zwei „ganz wichtige Personen“, wie Aul sagte, fehlten gestern: „Das sind unsere Eltern, die diesen Tag sicherlich gern mit uns gefeiert hätten, aber sie sind nicht mehr da.“