Übung in Beidenfleth : 49 Feuerwehrleute proben für den Ernstfall

Gleich drei Wehren wurden alarmiert – ausgerechnet die Beidenfelther als letzte.

Avatar_shz von shz.de

10. Oktober 2019, 15:34 Uhr

Beidenfleth | Zum Tischlereibetrieb von Olaf Ossenbrüggen in Beidenfleth rückten Mittwochabend gleich drei Wehren aus – für eine große Herbstübung.

„Wir sind froh, dass Privatleute und Gewerbetreibende uns ihre Gebäude zur Verfügung stellen“, dankt Amtswehrführer Axel Erdmann.

Im Ernstfall könne es gerade in dem Holzverarbeitendem Unternehmen zu bösen Überraschungen für die Einsatzkräfte kommen.

Dann zahlt es sich aus, Ortskenntnis zu haben.

Nachbarwehren beteiligt

Der Beidenflether Wehrführer Klaus Voß hatte die Alarmübung ausgearbeitet und die Brandschützer aus Wewelsfleth und Landrecht-Stördorf mit eingebunden. I

nsgesamt waren 49 Einsatzkräfte angerückt, eine Zahl, mit der Axel Erdmann durchaus zufrieden war.

Um 18.50 Uhr wurde am Mittwochabend Vollalarm durch die Leitstelle ausgelöst, wobei es zu Unstimmigkeiten kam, da ausgerechnet Beidenfleth zuletzt alarmiert wurde.

„Da müssen wir das Gespräch suchen und nacharbeiten“, sagte Erdmann bei der Manöverkritik.

Zwei Personen vermisst

Die Alarmierung lautete „Hallenbrand mit zwei vermissten Personen“. Für diese Rollen hatten sich Petra Ossenbrüggen und ihr Sohn Lion freiwillig gemeldet.

Sie warteten geduldig in der verqualmten Halle auf ihre Rettung.

Die kam mit zwei Atemschutztrupps aus Beidenfleth und Wewelsfleth, zwei weitere Trupps zur Sicherung standen bereit.

Während die Einsatzleitung und der erste Löschangriff bei der Beidenflether Wehr lag, bauten die anderen Wehren die Schlauchleitungen zur den Tiefbrunnen an der alten Meierei und in der Einfahrt „Riep“ auf.

„Der Wind zog in Richtung Meierei, so dass die benachbarten Wohnhäuser nicht in Gefahr waren“, erklärte die Einsatzleitung.

„Die Ausrückzeiten haben gepasst, im Ernstfall geht es um Minuten“, lobte Axel Erdmann.

Mit vor Ort war Bürgermeister Andreas Lorenz aus Beidenfleth, der von der Zusammenarbeit der Einsatzgruppen beeindruckt war.