Tötungsdelikt in Itzehoe : Richter erlässt Haftbefehl wegen Totschlags

Nachdem eine Frau ihren Ex-Partner erstochen aufgefunden hat, war schnell ein 40-Jähriger ins Visier der Ermittler geraten.

Itzehoe | Die Ermittlungen nach dem Tötungsdelikt in der Edendorfer Straße in Itzehoe laufen auf Hochtouren, und am Mittwochnachmittag (23. Februar) hat ein Richter Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat eine Frau ihren 46 Jahre alten Ex-Partner am Dienstag (22. Februar) leblos in seiner Wohnung an der Edendorfer Straße ge...

