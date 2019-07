400 mal Steinburg

Annemarie Schnell hat zu Hause hunderte selbstgemalte Bilder aus dem Kreis hängen und in einem Bildband zusammenfassen lassen

von Robin Grützmacher

18. Juli 2019, 13:22 Uhr

Rethwisch | Vor 32 Jahren hatte die Gemeinde Rethwisch Grund zum Feiern: Ihr 750–jähriges Bestehen. Eine Einwohnerin, die 1987 mitfeierte, war Annemarie Schnell. Weil die heute 83-jährige schon damals gerne mit Aquarell malte, fragte man sie, ob sie zum Jubiläum eine Ausstellung mit für ihr Dorf typischen Bildern eröffnen könne. Sie willigte ein – und bekam sehr viel Zuspruch für ihre Werke. Schnells Ehrgeiz war geweckt, sie machte weiter mit der Malerei und hat bis heute 400 Bilder fertiggekriegt, die sich jetzt in einem Buch zusammenstellen ließ – und die ihre Wohnung füllen.

Wer durch Schnells Haustür in Rethwisch tritt, der befindet sich eigentlich in Glückstadt, denn die Wand direkt an der Tür ist voll mit Bildern aus der Matjesstadt. „Glückstadt ist so schön, da weiß man gar nicht was man zuerst malen soll“, sagt die 83-Jährige. Ihr Ziel sei es gewesen, den Kreis Steinburg in „seiner ganzen Vielfalt und Schönheit zu malen und letztlich in einem Bildband zusammnzufassen.“ Auch ihre Bilder der 45 evangelischen Kirchen im Kreis und über ihr Dorf Rethwisch ließ sie sich schon in einem Buch zusammenstellen. Ihr jetziges Werk hat sie „Erinnerungen an mehr als drei Jahrzehnte Malerei“ genannt.

Jede Wand in Schnells Häußchen präsentiert eine Stadt aus dem Kreis Steinburg – oder ist gefüllt mit Bildern von den Höfen und Häusern aus den zahlreichen kleineren Dörfern. „Ich konnte leider nicht alles malen, was mir gefiel“, sagt Schnell. Zu finden sind in der Elbe liegende Schiffe in Kollmar, alte Bauernhöfe in Rethwisch oder auch das große Holcim-Werk. Das Bild der alten Störbrücke in Itzehoe musste sie drei Mal malen, sagt die 83-Jährige, weil sie die ersten Werke verkaufte. Weil Schnell das zu viel wurde, fasste sie eines Tages den Entschluss, die Bilder für sich selbst anzufertigen. Besonders gerne malt sie Gebäude aus Kellinghusen, einer der „schönsten Städte, weil sie so filigran ist.“ Auch mehrere Bauten, die heute nicht mehr existieren, hat sie mit ihren Farben festgehalten. So zum Beispiel die Mühlen in Beidenfleth und Kollmar, die sie 1993 malte und die später abbrannten. „Je mehr ich dieses Land kennengelernt habe, desto mehr habe ich angefangen, es zu lieben“, sagt Schnell.

Wegen Umzügen, Krankheit, der Pflege ihres Mannes oder Todesfällen in der Familie musste sie die Malerei immer wieder unterbrechen. Trotzdem habe sie nie aufgehört. „Die Malerei hat mich aus allen Tiefen des Lebens herausgeholt. Ich könnte jetzt sagen: So, ich bin jetzt fertig. Aber weiß man das so genau? Wer weiß schon, was das Leben noch alles bereithält“, sagt Schnell. Aktuell malt sie allerdings nicht.

Eine Frage umgibt die 83-Jährige noch: Was passiert mit den Bildern in ihrer Wohnung, wenn sie mal nicht mehr ist? Bislang hat sich kein Abnehmer gefunden. Sie hätte gerne, dass die Werke zusammenbleiben.