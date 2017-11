Glückstädter festschrift : 400 Jahre auf 500 Seiten

vergrößern 1 von 3 Foto: reimers 1 von 3

von Christine Reimers

erstellt am 30.Nov.2017 | 04:45 Uhr

Als Ilse Schneider 1951 nach Glückstadt kam, wollte sie als Kunsterzieherin an der Schule arbeiten. Sie solle ihre Lippen nicht so sehr bemalen, wurde ihr gesagt – um als ledige Mutter in der Nachkriegszeit nicht zu viel Aufsehen zu erregen. Sie wurde eingestellt und blieb bis zu ihrer Pensionierung. Es ist nur eine von vielen spannenden Geschichten, die sich in dem Buch „400 Jahre Glückstadt“ nachlesen lassen. Es handelt sich dabei um die Festschrift der Detlefsen-Gesellschaft zum 400-jährigen Stadtjubiläum.

Nachzulesen gibt es in dem 500 Seiten umfassenden Werk auch die Geschichte des Glückstädter Tiermalers August Schenk. Im Gegensatz zu Ilse Schneider blieb er nicht, sondern ging nach Frankreich. Ein kurzes Intermezzo erlebte der spätere Terrorist Peter Jürgen Bock. Er wurde von seinen Eltern mit 17 Jahren in das Landesfürsorgeheim in Glückstadt eingewiesen – ein geschlossenes Jugenheim, das vor einigen Jahren bundesweit Schlagzeilen machte. Der bekannte Bildhauer Georg Kriebel wurde 1631 von König Christian IV. nach Glückstadt geholt. Und Asta Rassiga malte im vergangenen Jahrhundert wunderschöne Bilder von Glückstadt.

„Gewidmet ist das Buch allen Heimatforscherinnen und Heimatforschern in Schleswig-Holstein“, sagt Christian Boldt. Er fungiert als Herausgeber und ist einer von 21 Autoren. Mitgeschrieben haben mit Merten Kröhnke und Jan Ocker auch zwei Geschichtsstudenten. „Wir feiern die Geschichte einer Stadt“, sagt Boldt. Deshalb habe die Detlefsen-Gesellschaft das Jubiläumsbuch herausgegeben. „Es sind Vorträge aus der Gesellschaft, aus dem Steinburger und Neues“, sagt der Herausgeber. Die Beiträge sind zusammengestellt aus 400 Jahre Geschichte. So hat Merten Kröhnke die Frage der Gründung Glückstadts neu gestellt. Für den Stadtgründer ging es seiner Meinung nach nicht nur um wirtschaftliche, sondern auch um militärische Gründe.

Boldt schwärmt: „Es ist etwas ganz Besonderes, dass Jan-Uwe Schadendorf den Schleier über die Herkunft von Wiebeke Kruse gelüftet hat.“ Schadensdorfs Recherchen belegen, dass Wiebeke eine Schwester von Hinrich Kruse ist, dem Hausvogt von Christian IV. Die Familie kommt aus Puls bei Schenefeld.

Besonders sei auch das Wirken von Georg Kriebel gewesen, ein Bildhauer, der für das Schloss in Glückstadt tätig war. „Es war ein besonderes Schloss“, sagt Boldt. „Es war prächtig.“ Es hieß „Glücksburg“, über den Verfall und den Abbruch 1700 gibt einen Beitrag von dem Glückstadt-Kenner Gerhard Köhn, der inzwischen verstorben ist und seinen historischen Nachlass Christian Boldt hinterlassen hat. Zudem gibt es einen Beitrag von Köhn über den Ingenieurmajor Christian Gottfried von Dilleben in der Festung Glückstadt im 18. Jahrhundert.

Einem vergessenen Kapitel dunkler Geschichte widmet sich Kay Blohm mit dem Titel „Von Glückstadt nach Christiansborg (Ghana)“. Es handelt sich um Sklaverei und die Ausbeutung in Westafrika. Von 1646 und 1649 fuhren Schiffe von Glückstadt aus an die guineische Küste. Diese Fahrten führte 1659 zur Gründung der Glückstädter „Afrikanischen Kompanie“. Der Historiker Reimer Möller beleuchtet die Polizeiverwaltung der Stadt Glückstadt in der NS-Zeit. Über die Detlefsen-Gesellschaft erfahren die Leser viel von Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt, der inzwischen verstorben ist. Er hat die Gesellschaft über viele Jahre geleitet. Sein Nachfolger Christian Boldt schreibt über Georg Günther Kröll und die Festung Glückstadt. Den Beitrag hat er „Spurensuche“ genannt.

Die Glückstädter Werkstatt des Orgelbauers Johann Matthias Schreiber (1716 bis 1771) hält Christian Boldt wieder für hochaktuell, weil die Stadtkirche eine neue Orgel bekommen soll. Drei Orgelbauer gab es einst in Glückstadt, zusammen mit den Itzehoern sei die Region ein „Orgelbauzentrum“ gewesen, so Boldt. Als „toll“ bezeichnet der Buchherausgeber den Beitrag von Jan Ocker zur Spurensuche zum Verhältnis von dänischer zu schleswig-holsteinischer Gesinnung im heutigen Kreis Steinburg.

Gleich drei Autoren beschäftigen sich mit dem Provianthaus. Sven Wiegmann widmet sich mit der Lage. „Aufgrund von Unterlagen Gerhard Köhns“, sagt Boldt. Holger Riemers und Susanne Kreth schreiben über die Geschichte und den Baubestand. Über einst bedeutende Glückstädter, die heute unbekannt ist, schrieb Fritz Treichel vor einigen Jahren. Einer, den er nennt, ist inzwischen wieder bekannt: Albert Dionis, Münzmeister und sephardischer Jude, der sich in der Gründerzeit der Stadt ansiedelte. Die Geschichte des jüdischen Friedhofes hat Joachim G. Jacobs verfasst. Über August Twesten (1789 bis 1876) gibt es einen Beitrag von Joachim Strüven. Twesten studierte Theologie bei Friedrich Schleiermacher. 1835 wurde er Nachfolger Schleiermanns als Professor für Theologie in Berlin. Geboren wurde er in Glückstadt, wo er das Detlefsengymnasium besuchte.

Dem Thema Detlefsengymnasium und seine Schüler widmet sich Norbert Meinert. Er ist Vorsitzender der Vereinigung ehemaliger Primaner. Über das dunkle Kapitel Landesfürsorgeheim berichtet Marke Hababuck. Dem wiederum schönen Kapitel Kunst widmet sich der Glückstädter Peter Widderich mit gleich zwei Beiträgen. Unter anderem schreibt er über die Künstlerin Asta Rassiga, die unter dem Namen von Halem geboren wurde. Bislang kaum bekannt, hat doch das Detlefsen-Museum drei Arbeiten sowie eine Kopie einer Zeichnung von ihr. Ihr Vater war Richter am Glückstädter Amtsgericht. Sie studierte an der Kunstakademie in Hamburg, wo sie auch ihren späteren Ehemann Rolf Rassiga kennen lernte.

Zudem wird ein Beitrag des verstorben Direktors des Detlefsengymnasium, Ernst-Adolf Meinert, veröffentlicht: „König Christian IV (1588-1658) und die Elbmarschen“.



> Das Buch (504 Seiten) kostet 38 Euro und ist in allen Buchhandlungen und im Detlefsen-Museum erhältlich. ISBN: 9 783746015453