Unfall bei Störkathen : 40-Jähriger stürzt mit Simson und verletzt sich

Der Mann hatte beim Blick zurück die Kontrolle über sein Kleinkraftrad verloren.

Störkathen | Der 40-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads ist am Sonnabend (13. November) in Störkathen gestürzt. Der Mann war gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße 2 von Kellinghusen in Richtung Störkathen unterwegs. Kurz vor der Ortschaft drehte er sich zu einem folgenden Auto um und verlor dabei die Kontrolle über seine Simson. Der Mann stürzte und zog sich leichte Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.