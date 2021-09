Mehrere Straftaten : 40-Jähriger ohne Führerschein und berauscht in Ottenbüttel unterwegs

Noch dazu hatte der Mann in der Nacht zu Montag zugegeben, das Fahrzeug, das einer Bekannten gehört, ohne ihr Wissen genommen zu haben.

Ottenbüttel | In der Nacht zu Montag (27. September) hat eine Streife einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der in Ottenbüttel berauscht und ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen. Um 2.30 Uhr kontrollierte eine Streife auf der Straße Stahfast einen Opel, an dessen Steuer ein 40-Jähriger saß. Dieser ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.