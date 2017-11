Polarforscher Arved Fuchs kommt nach Itzehoe : 38 Jahre Abenteuer in Eis und Schnee

vergrößern 1 von 3 Foto: Arved Fuchs Expeditionen 1 von 3

von Christopher Chirvi

erstellt am 16.Nov.2017 | 15:00 Uhr

Es war eine Weichenstellung in seinem Leben: 1979 flog Arved Fuchs das erste Mal nach Grönland. Für vier Wochen wollte er mit Zelt und Rucksack die Insel bereisen und das Land erkunden. Zwar hatte der damals 26-Jährige auch vorher schon Expeditionen unternommen – aber nie in die Arktis. „Das war ein Schlüsselerlebnis“, sagt er – von dem Moment an hat ihn dieses Land nie wieder losgelassen.

Immer wieder zog es den Bad Bramstedter seitdem in die Kälte der Arktis. Fast 20 Mal war er mittlerweile in Grönland, 1983 durchquerte er die Insel mit dem Hundeschlitten. 1989 gelangte er zudem als erster Deutscher zu Fuß zum Nordpol, und noch im selben Jahr führte ihn eine weitere Expedition gemeinsam mit dem Alpinisten Reinhold Messner zum Südpol. Arved Fuchs ist damit der erste Mensch, der beide Pole innerhalb eines Jahres zu Fuß erreicht hat. Außerdem gelang ihm 1984 eine Winterumrundung von Kap Hoorn im Faltboot, 2002 beendete er eine komplette Umsegelung des Nordpols mit seinem Expeditionsschiff „Dagmar Aaen“ – ohne Unterstützung eines Eisbrechers.

Schon in der frühesten Kindheit zog es den heute 64-Jährigen immer wieder in die Natur, sagt er. Outdoor-Sportarten und das Wasser begeistern ihn, und fast ebenso früh wird ihm klar, dass er nichts anderes machen möchte. Nach der Schule absolviert Fuchs eine Ausbildung bei der Handelsmarine und arbeitet auf Frachtern. „Ich bin zur See gefahren, um Geld zu verdienen“, sagt er. „Es war schon immer mein Ziel, selbstständig zu werden. Ich habe das damals eher als Sprungbrett gesehen.“

Zwar habe es immer wieder auch skeptische Stimmen in seinem Umfeld gegeben, wenn er von seinen Plänen erzählte – und den Hinweis bekam, die Reisen doch auf seinen Ruhestand zu verschieben. Doch die Unterstützung seiner Eltern habe er stets gehabt. Und so plant Fuchs nach dem ersten Besuch im septemberlich-kühlen Grönland seinen „ersten richtigen Wintertrip“. Er kauft sich die passende Ausrüstung und probiert sie im Kühlhaus des örtlichen Schlachthofs aus. Bei 37 Grad unter Null übernachtet er zwischen Schweinehälften und testet dabei auch seine eigene Kältetauglichkeit.

Mit Polarausrüstung geht es dann in den Norden Kanadas, wo er das Überleben in der Kälte von den Einheimischen lernen will. Zuerst wird er zwar skeptisch aufgenommen – doch als der Dieselgenerator ausfällt, der das ganze Dorf versorgt, und niemand ihn bei unter 40 Grad Minus zum Laufen bringen kann, sieht Fuchs seine Chance. Dank seiner Erfahrungen mit Schiffsmotoren kann er den Fehler beheben – „und da durfte ich bleiben“. Er lernt Larry Audlaluk kennen, mit dem er noch heute befreundet ist, und begleitet ihn auf die Jagd. Vor allem eines lernt er damals, das ihm wenige Jahre später wahrscheinlich das Leben rettet: Als Fuchs auf einer seiner Solotouren eines Tages in seinem Zelt aufwacht, steht ein Eisbär am Eingang. „Hätte ich auf ihn geschossen, hätte er mich bekommen“, ist sich der Abenteurer sicher. Stattdessen richtet er seine Waffe in den Himmel und kann das Raubtier so durch den Knall vertreiben. Anschließend bricht er seine Expedition ab und sucht wieder die sichere Gemeinschaft unter Menschen.

Das Ende seiner Reisen in die Kälte ist das aber offensichtlich nicht – ebenso wenig wie schwere Stürme, die er mit der „Dagmar Aaen“ übersteht. Trotzdem suche er nicht die Gefahr, betont der Polarforscher. Seine Reisen sind stets penibel vorbereitet. „Ich gehe da hin, weil es mir Freude bereitet“, sagt er. Und insbesondere die Landschaft Grönlands ist es, die ihn gemeinsam mit seinen Expeditionsteams immer wieder losziehen lässt. „Diese archaischen Landschaften – das ist ein Naturparadies ohnegleichen.“ Dazu kommen für ihn die Vorzüge eines minimalistischen Lebens: „Wenn man draußen lebt, merkt man erst, mit wie wenig man glücklich sein kann.“

Komplett nach Grönland zu ziehen, sei aber auch nie eine Option für ihn gewesen. „Ich bin in Schleswig-Holstein zu Hause. So ein Ruhepunkt ist wichtig, um auch mal zurückkommen und reflektieren zu können“, sagt er. Zu lange kann er aber auch nicht an einem Ort bleiben. „Ich bin ein Wanderer zwischen den Welten“, sagt Arved Fuchs und verrät, dass die nächste Expedition auch schon in Planung ist. 2018 geht es nach Kanada – und erneut nach Grönland.

>Klimaschutz: Der Klimawandel lässt sich kaum irgendwo so deutlich ablesen wie auf Grönland, sagt Arved Fuchs. Die Gletscher der Arktis gelten darauf bezogen gemeinhin als „Frühwarnsystem“ der Erde. Insbesondere am Ilulissat-Eisfjord an der Westküste Grönlands, wo sich einer der aktivsten Gletscher der Erde befindet, seien die Veränderungen seit seinem ersten Besuch deutlich zu erkennen. Deswegen hat sich der Polarforscher auch dem Klimaschutz verschrieben. „Ich muss darüber berichten“, sagt er. „So sehe ich mich auch in der Pflicht des Chronisten.“ Vor zehn Jahren hatte Fuchs deswegen die Idee für das internationale „Ice - Climate - Education“-Camp, in dem er Jugendliche an unterschiedlichen Orten der Erde für die Klimaproblematik sensibilisieren will.



