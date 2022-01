Corona-Zahlen explodieren : 350 Neuinfektionen in Dithmarschen – Inzidenz steigt auf 808

Dithmarschens Landrat Stefan Mohrdieck hat inzwischen bestätigt, dass die Partys in Meldorf und Pahlen in der Vorweihnachtszeit mit als Infektionstreiber gewirkt haben.

Heide | Nach zwei Tagen mit geringeren Neuinfektionen sind die Corona-Zahlen am Donnerstag (6. Januar) in Dithmarschen erneut massiv in die Höhe geschossen. Das Gesundheitsamt in Heide meldete 350 neue Fälle mit einer akuten Corona-Infektion. Die Inzidenz stieg von 671,21 auf jetzt 808,6. Das ist der Wert von Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb der...

