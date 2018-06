35 Teams bei Itzebasket

von Reiner Stöter

15. Juni 2018, 10:15 Uhr

35 Teams sind angemeldet für Itzebasket 2018 - im dritten Jahr ein neuer Rekord. In sechs Kategorien wird am heutigen Sonnabend ab 10 Uhr in der Itzehoer Fußgängerzone Drei-gegen-Drei-Basketball gespielt auf erstmals fünf Feldern: Itzehoer Versicherungen Court, Klinikum Itzehoe Court, Novitas BKK Court, Cinemotion Court und Eskildsen Court. Im Rahmenprogramm treten zur Mittagszeit die Eagles Fighters auf, am frühen Nachmittag gibt es zwei Mal Live-Hip-Hop von Renas und Abi Arty. Hinzu kommen Spielangebote wie Hüpfburg und Bungee-Run.