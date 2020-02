Polizeikontrolle in Itzehoe : 33-Jähriger mit 1,4 Promille am Steuer erwischt

Als der Test 1,4 Promille ergab, räumte der Fahrer ein, wohl doch mehr als zwei Bier getrunken zu haben.

von Andreas Olbertz

14. Februar 2020, 10:23 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zu Freitag hat eine Streife in Itzehoe einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Um 0.25 Uhr kontrollierten Beamte in der Lehmwohldstraße den Fahrer eines Ford. Aus dem Wagen schlug ihnen deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Zwei Bier seien dafür verantwortlich, sagte der 33-jährige Fahrer den Beamten. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Ein Atemalkoholtest bei dem Itzehoer ergab einen Wert von 1,42 Promille – darauf entgegnete der Beschuldigte, dass es wohl doch mehr als die zunächst angegebene Menge Bier gewesen sei.“ Ein Arzt entnahm dem Autofahrer auf dem Itzehoer Revier eine Blutprobe. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten – seinen Führerschein behielten die Einsatzkräfte ein.